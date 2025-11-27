Die Ascherslebener Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand Richtung Lauestraße ausgerückt. Über den Balkon haben die Kameraden die Bewohnerin gerettet.

Brand in der Lauestraße ruft Ascherslebener Feuerwehr auf den Plan: Kameraden retten Frau vom Balkon

Die Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Wohnungsbrand in die Ascherslebener Lauestraße ausrücken.

Aschersleben/MZ - Zu einem Wohnungsbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben am Donnerstagnachmittag in die Lauestraße gerufen worden. Als der Alarm um 16.13 Uhr bei den Kameraden einging, befand sich ein Einsatzfahrzeug, ein HLF 10, gerade in Sachen Öffentlichkeitsarbeit auf dem Hof der Grundschule Staßfurter Höhe. „Deshalb waren wir innerhalb von sechs Minuten am Einsatzort und konnten die Lage erkunden, ehe weitere Kräfte nachgerückt sind“, beschreibt Einsatzleiter Andreas Heinze die Situation.