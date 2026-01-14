Seit dem 1. Januar 2025 betreibt Martin Rothe den Filmpalast am Ascherslebener Markt. Wie er auf sein erstes Kino-Jahr zurückblickt und was Besucher 2026 erwartet.

Ascherslebens Kinobetreiber Martin Rothe hat unter anderem für einen frischen Anstrich der Wände gesorgt – etwa mit Filmfiguren aus Disneys Vaiana.

Aschersleben/MZ - Seit etwa einem Jahr ist Martin Rothe in Aschersleben der neue Herr über Leinwand, Popcorn und Co.: Zum 1. Januar 2025 hat er den Filmpalast am Markt von den langjährigen Betreibern, der Familie Uhde, übernommen. Und er blickt zufrieden auf diese ersten zwölf Monate in seinem neuen Job zurück: „Ich bin positiv überrascht, wie viele Menschen das Kino besuchen“, sagt Rothe.