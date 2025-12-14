weather starkbewoelkt
Der Seeland-Ortsteil Schadeleben trägt den Bären seit längerem im Wappen. Wie die lokale Kirchengemeinde nun zu einem hölzernen Exemplar des Vierbeiners gekommen ist.

Von Michael Volta 14.12.2025, 14:00
Uwe Vetters übergibt Britta Dietrichs, der stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats in Schadeleben, den hölzernen Bären.
Uwe Vetters übergibt Britta Dietrichs, der stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats in Schadeleben, den hölzernen Bären. (Foto: Thomas Tobis)

Schadeleben/MZ - Als Uwe Vetters zum Heimat- und Schützenfest in Schadeleben im Sommer 2025 mit zwei halbhohen hölzernen Bären zur Dekoration beitrug, ahnte er noch nicht, damit Furore zu machen. „Die sind aber schön!“, meinten viele der Anwesenden, darunter mehrere Mitglieder der örtlichen Kirchengemeinde. Kein Wunder, denn Schadeleben und die Bären – das ist gewissermaßen eine „alte Liebe“, die schon auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgeht.