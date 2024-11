Der Belgier Maarten Inghels, der zweite Stadtschreiber für Aschersleben im Rahmen des Literaturprojektes „Nine Points of View“, gibt bei seiner Abschlusslesung einen Einblick in sein kreatives Schaffen.

Nine Points of View

Aschersleben/MZ. - Er ist Künstler und Autor und vor allem ein richtig kreativer Kopf: Maarten Inghels. Der Belgier ist Ascherslebens zweiter Stadtschreiber und Teilnehmer des Literaturprojekts „Nine Points of View“, bei dem in diesem und im kommenden Jahr Autoren und Künstler aus allen neun deutschen Grenzländern für jeweils zwei Wochen in Aschersleben leben und wirken werden, mit dem Ziel, am Ende einen Text über die Stadt und das Erlebte zu verfassen (die MZ berichtete). Inghels zweiwöchiger Aufenthalt ist nun vorbei und am Freitag hat er im Rahmen einer Lesung sich und sein Schaffen präsentiert.