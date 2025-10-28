weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball Salzlandliga: Beeindruckende Seeländer: Team von David Grub weiterhin ungeschlagen

Salzlandliga-Spitzenreiter SC Seeland feiert im achten Punktspiel den achten Sieg. Der FSV Drohndorf-Mehringen überzeugt am 8. Spieltag ebenfalls auf fremdem Terrain.

Von Ingo Gutsche 28.10.2025, 10:15
Bennet Mingramm und der Tabellenführer SC Seeland lösten die Auswärtsaufgabe beim Egelner SV mit Bravour.
Bennet Mingramm und der Tabellenführer SC Seeland lösten die Auswärtsaufgabe beim Egelner SV mit Bravour. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Salzland/MZ - Tabellenführer SC Seeland revanchierte sich für das Pokal-Aus vor zwei Wochen mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg beim Egelner SV. Auch der FSV Drohndorf-Mehringen feierte am 8. Spieltag der Salzlandliga einen ungefährdeten Sieg in Wolmirsleben.