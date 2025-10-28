Salzlandliga-Spitzenreiter SC Seeland feiert im achten Punktspiel den achten Sieg. Der FSV Drohndorf-Mehringen überzeugt am 8. Spieltag ebenfalls auf fremdem Terrain.

Bennet Mingramm und der Tabellenführer SC Seeland lösten die Auswärtsaufgabe beim Egelner SV mit Bravour.

Salzland/MZ - Tabellenführer SC Seeland revanchierte sich für das Pokal-Aus vor zwei Wochen mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg beim Egelner SV. Auch der FSV Drohndorf-Mehringen feierte am 8. Spieltag der Salzlandliga einen ungefährdeten Sieg in Wolmirsleben.