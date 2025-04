Aschersleben/MZ - Der Parkplatz auf dem Areal des Gewerbegebietes in der Hoymer Chaussee ist am Dienstagabend kaum belegt. Nur wenige Fahrzeuge stehen vor dem Kaufland und dem Möbelhaus. Gerade ein Auto ist an der Tankstelle zu sehen. Die dreiwöchige Sackgasse der Hoymer Straße hat die Märkte von ihren Kunden in Aschersleben zwar nicht abgeschnitten. Aber sie verlangt von diesen einen 3,7 Kilometer langen Umweg über die Ermslebener Straße und die Südumfahrung, die B180n, zur Hoymer Chaussee. Das führte zu merklichen Umsatzeinbußen.

