Am Freitag werden erneut die Autobahnauffahrten um Aschersleben und im Seeland dicht gemacht.

Blockaden an Autobahnauffahrten der A36 bei Aschersleben gehen weiter

Auch die Auffahrt Aschersleben-Zentrum wird am Freitag wieder blockiert.

Aschersleben/MZ Auch am Freitag, 12. Januar 2024, finden an vielen Orten im Land wieder Blockaden an Autobahnauffahrten im Rahmen der Aktionswoche der Landwirte statt.

In der Region um Aschersleben werden laut Bauernbund Sachsen-Anhalt etwa von 7.30 bis 13 Uhr im Zusammenhang mit den Protesten die Auffahrten zur A36 Aschersleben Ost und West sowie Hoym dauerhaft blockiert.

Die Auffahrt Aschersleben Zentrum ist ebenfalls betroffen, allerdings gibt es hier je nach Lage vor Ort stündlich eine Öffnung.