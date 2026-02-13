Die zweite Basketballmannschaft der Aschersleben Tigers steigert sich von Spiel zu Spiel. Jetzt will das junge Team gegen die Elbe-Baskets zwei weitere Zähler in der Landesliga sammeln.

Das zweite Team der Tigers Aschersleben um Sebastian Schalk (knieend) hat sich weiterentwickelt und will kommende Saison um den Titel mitspielen.

Aschersleben/MZ - Die in der Landesliga spielende zweite Mannschaft des BC Aschersleben möchte Freitagabend, 13. Februar 2026, die Sporthalle am Ascaneum zum Beben bringen. Die Spieler hoffen, dass ihre Fans die steigende Formkurve registriert haben. Die Tigers sind ob der ungewöhnlichen und tollen Spielzeit zusätzlich motiviert. Der Freitagabend ist unter Spielern und Fans die Prime-Time. Und Team-Kapitän Sebastian Schalk verspricht vor dem Duell mit den Elbe-Baskets aus Magdeburg: „Wir werden alles reinhauen.“ Beginn ist um 19.30 Uhr.