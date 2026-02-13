Nach anfänglichen Diskussionen im Mansfelder Stadtrat fiel die Abstimmung über die künftigen Eintrittspreise am Ende recht eindeutig aus. Wer von der Erhöhung ausgenommen ist.

Besucher des Mühlenbades in Großörner müssen tiefer in die Tasche greifen

Die erhöhten Eintrittspreise sollen mehr Geld in die Kasse des Mühlenbades in Großörner bringen.

Großörner/MZ. - Als die Mansfelder Stadtverwaltung zum ersten Mal ihre Pläne für höhere Eintrittspreise im Mühlenbad in Großörner den Ratsmitgliedern vorstellte, stieß sie keinesfalls auf eine breite Zustimmung.