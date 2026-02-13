Freibadeintritt steigt Besucher des Mühlenbades in Großörner müssen tiefer in die Tasche greifen
Nach anfänglichen Diskussionen im Mansfelder Stadtrat fiel die Abstimmung über die künftigen Eintrittspreise am Ende recht eindeutig aus. Wer von der Erhöhung ausgenommen ist.
13.02.2026, 15:45
Großörner/MZ. - Als die Mansfelder Stadtverwaltung zum ersten Mal ihre Pläne für höhere Eintrittspreise im Mühlenbad in Großörner den Ratsmitgliedern vorstellte, stieß sie keinesfalls auf eine breite Zustimmung.