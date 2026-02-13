weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Freibadeintritt steigt: Besucher des Mühlenbades in Großörner müssen tiefer in die Tasche greifen

Nach anfänglichen Diskussionen im Mansfelder Stadtrat fiel die Abstimmung über die künftigen Eintrittspreise am Ende recht eindeutig aus. Wer von der Erhöhung ausgenommen ist.

Von Daniela Kainz 13.02.2026, 15:45
Die erhöhten Eintrittspreise sollen mehr Geld in die Kasse des Mühlenbades in Großörner bringen.
Die erhöhten Eintrittspreise sollen mehr Geld in die Kasse des Mühlenbades in Großörner bringen. (Symbolbild: DPA/Fabian Sommer)

Großörner/MZ. - Als die Mansfelder Stadtverwaltung zum ersten Mal ihre Pläne für höhere Eintrittspreise im Mühlenbad in Großörner den Ratsmitgliedern vorstellte, stieß sie keinesfalls auf eine breite Zustimmung.