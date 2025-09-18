Die wegen Vandalismus geschlossene Bahnhofstoilette soll bald wieder öffnen. Doch den Stadträten geht es nicht nur um diese Anlage, sondern um die öffentlichen Toiletten allgemein.

Viel wurde über die geschlossene Bahnhofstoilette diskutiert. Nun soll sie wieder geöffnet werden.

Aschersleben/MZ - Die gute Nachricht zuerst: Die Toilettenanlage am Ascherslebener Bahnhof wird demnächst wieder geöffnet sein. Insofern geht die Stadtverwaltung mit einem Antrag der CDU/FDP-Fraktion konform, der sich mit den öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet befasst. Die Verantwortlichen im Rathaus sahen zuletzt keine andere Möglichkeit mehr, als die Anlage zu schließen. Vandalismusattacken und Verunreinigungen am laufenden Band waren die Auslöser der radikalen Maßnahme.