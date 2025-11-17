Die Ascherslebener Feuerwehr musste bei einem ungewöhnlichen Einsatz ein kleines Kind aus einem verschlossenen Pkw retten.

Aschersleben/MZ - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit genügte, um am Sonnabendmittag ein Kleinkind und seine Familie arg in die Bredouille zu bringen. Doch dank der Ascherslebener Feuerwehr nahm die Geschichte schnell ein gutes Ende.