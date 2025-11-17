weather regenschauer
  4. Ungewöhnlicher Einsatz: Auto von innen selbst verschlossen: Ascherslebener Feuerwehr rettet Kleinkind aus misslicher Lage

Die Ascherslebener Feuerwehr musste bei einem ungewöhnlichen Einsatz ein kleines Kind aus einem verschlossenen Pkw retten.

Von Regine Lotzmann Aktualisiert: 17.11.2025, 08:54
Die Ascherslebener Wehr rettet ein Kind aus einem verschlossenen Auto.
Aschersleben/MZ - Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit genügte, um am Sonnabendmittag ein Kleinkind und seine Familie arg in die Bredouille zu bringen. Doch dank der Ascherslebener Feuerwehr nahm die Geschichte schnell ein gutes Ende.