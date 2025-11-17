Sieben Tage ohne einen Sonnenstrahl, acht Tage mit einer Stunde Sonnenschein und weniger: Was die Hobby-Wetterfrösche im Landkreis für den Monat Oktober registriert haben.

Im Oktober waren zwar die Blätter – wie hier im Wörlitzer Park in der Nähe des künstlichen Vulkans golden – eingefärbt, doch Sonne war selten und das Wetter war mehrheitlich trüb.

Wittenberg/MZ. - Von wegen Goldener Oktober: Ganze 83 Stunden Sonnenschein für Wittenberg entsprechend 79 Prozent brachte selbiger im Jahre 2025. Sieben Tage ohne einen Sonnenstrahl, acht Tage mit einer Stunde Sonnenschein und weniger ist das Fazit für ein Wetterelement, welches im Monatsrückblick bisher eher selten ausführlichere Erwähnung fand.