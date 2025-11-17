Wetterbilanz im Detail Oktober 2025 in Wittenberg: Wenig Sonne, viel Regen
Sieben Tage ohne einen Sonnenstrahl, acht Tage mit einer Stunde Sonnenschein und weniger: Was die Hobby-Wetterfrösche im Landkreis für den Monat Oktober registriert haben.
17.11.2025, 10:00
Wittenberg/MZ. - Von wegen Goldener Oktober: Ganze 83 Stunden Sonnenschein für Wittenberg entsprechend 79 Prozent brachte selbiger im Jahre 2025. Sieben Tage ohne einen Sonnenstrahl, acht Tage mit einer Stunde Sonnenschein und weniger ist das Fazit für ein Wetterelement, welches im Monatsrückblick bisher eher selten ausführlichere Erwähnung fand.