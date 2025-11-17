Bienen haben Erik Böttger aus Königerode schon immer fasziniert. Mit 13 Jahren gehört er zu den jüngsten Imkern weit und breit. Neben der Schule kümmert er sich um neun Bienenvölker. Wie das gekommen ist und warum neuerdings auch ein Zertifikat in seiner Honigküche hängt.

Nach Schule und Hausaufgaben: 13-Jähriger aus dem Harz imkert mit Leidenschaft

Königerode/MZ. - Wenn Erik Böttger über Bienen, ihre Lebensweise und Haltung, den Prozess der Honiggewinnung und die Qualitätsrichtlinien von Honigen spricht, spürt man aus jedem Wort die Begeisterung für sein Hobby. Der Königeröder ist leidenschaftlicher Imker. „Dieses war ein gutes Honigjahr“, sagt er. 280 Kilo Honig hat er geerntet – zwischen Schule, Hausaufgaben- und Lernzeit. Denn Erik ist gerade mal 13 Jahre alt. Damit zählt er zu den jüngsten Imkern weit und breit. Neun Bienenvölker hat er.