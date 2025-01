Aschersleben/MZ - Was bewegt junge Menschen, ihre Heimat zu verlassen, um sich in einem anderen Land ein neues Leben aufzubauen? „Migrationsgründe sind sehr verschieden“, weiß Annett Bürger vom Jugendmigrationsdienst des Internationalen Bundes (IB) und zählt einige auf: „Krieg, Armut, Bildung, politische Gründe oder die Liebe.“ Die Wanderausstellung „Youniworth“, die noch bis zum 24. Januar in der Kreativwerkstatt in Aschersleben zu sehen ist, beschäftigt sich damit.

