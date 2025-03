Aufatmen in Aschersleben: Bluttransfusion rettet ASB-Rettungshund Chap das Leben

Aschersleben/MZ. - Die Erleichterung ist groß. „Chap geht es besser!“, freut sich Christin Vangangelt und erzählt, dass die ehrenamtlichen Kameraden des ASB Salzlandkreises tief gerührt und äußerst dankbar sind angesichts der riesigen Unterstützung und Anteilnahme, die der Labrador in den vergangenen Tagen erfahren durfte. Denn Chap – als Rettungshund Teil des Teams – schwebte in Lebensgefahr und war dringend auf eine Blutspende angewiesen. Der, der sonst anderen hilft, brauchte nun also selber Hilfe.