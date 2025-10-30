weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Die Handballer vom HC Aschersleben fordern im Punktspiel der Regionalliga Mitteldeutschland die favorisierten Staßfurter heraus. Der Trainer erwartet vollste Einsatzbereitschaft und Willen.

Von Ingo Gutsche 30.10.2025, 12:15
Das letzte Duell im April gewann der HC Aschersleben, hier mit Chris Hoffmann beim Wurf, in Staßfurt.
Das letzte Duell im April gewann der HC Aschersleben, hier mit Chris Hoffmann beim Wurf, in Staßfurt. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ - Die Alligatoren befinden sich in einer kleinen Formkrise – nach der jüngsten Niederlage daheim gegen den USV Halle wurde Tacheles geredet. Auch beim Training in dieser Woche. Selbst am Feiertag ist eine Trainingseinheit angesetzt, um gut für das Derby vorbereitet zu sein. Die Handballer vom HC Aschersleben wollen den favorisierten Staßfurtern im Punktspiel alles abverlangen. Der Anwurf erfolgt am Sonnabend, 1. November, um 18.30 Uhr in der Salzland-Sporthalle in Staßfurt.