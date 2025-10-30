Engagiert und mit viel Herzblut ist der Ascherslebener Lutz Ebermann seit über 25 Jahren als ehrenamtlicher Prüfer unterwegs. Jetzt wurde er von der IHK Magdeburg geehrt.

Claudia Eckert-Meisters, Leiterin des Aus- und Weiterbildungszentrums (AWZ) Aschersleben, gratuliert Lutz Ebermann zur Ehrung anlässlich seiner 25-jährigen Prüfertätigkeit.

Aschersleben/MZ - Absolventen eine Prüfung abzunehmen, verlangt einerseits eine ganze Menge Fach- und Sachkenntnis, andererseits aber auch eine gewisse Portion Fingerspitzengefühl. Schließlich lässt eine Abschlussprüfung beileibe nicht jeden kalt. Bei manch einem schlägt vor solch einem Ereignis das Herz bis zum Hals. Das alles kennt Lutz Ebermann zur Genüge, denn der Aschersleber ist seit nunmehr 25 Jahren als Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg tätig – ehrenamtlich, versteht sich.