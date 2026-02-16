Ein unvergesslicher Abend: Die Ascherslebener Basketballer der zweiten Tigers-Mannschaft überzeugen vor voller Halle im Heimspiel gegen die Elbe-Baskets. Wieder wurden es über 100 Punkte.

Das zweite Tigers-Team, hier mit Marko Palamarchuk (Nummer 10), setzte sich im Heimspiel gegen die Elbe-Baskets deutlich durch.

Aschersleben/MZ - Was für ein Basketball-Freitag! Die Landesliga-Basketballer der Tigers II haben im Ascaneum ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Beim ersten Freitagabend-Punktspiel seit langer Zeit präsentiert sich das junge Team in bestechender Form und fegt die vor ihnen platzierten Elbe-Baskets aus Magdeburg mit 106:65 aus der Halle. Getragen von einer beeindruckenden Kulisse wurde der Abend zu einem sportlichen wie emotionalen Höhepunkt.