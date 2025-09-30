weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bildung in Aschersleben: Ascherslebener Schweitzer-Schule begeistert mit Imkerei, kreativem Lernen und Tag der offenen Tür

Von Bienenprojekten über Graffiti-AG bis zum Produktiven Lernen: Die Albert-Schweitzer-Schule in Aschersleben zeigte beim Tag der offenen Tür ihr vielfältiges Angebot – mit Praxisnähe, Kreativität und sozialem Engagement.

Von Regine Lotzmann 30.09.2025, 12:30
Stella, Macie und Matej von der Schülerfirma verkaufen leckeren Kuchen. „Ich backe und koche sehr gern, das macht Spaß“, sagt Macie. (Foto: Regine Lotzmann)

Aschersleben/MZ. - „Die bringen tatsächlich noch Pollen nach Hause“, zeigt Christoph Peter auf die prallgefüllten Taschen an den Hinterbeinen seiner Bienen. Drei Völker sind auf dem Gelände der Ascherslebener Albert-Schweitzer-Schule untergebracht, die angehende Fünftklässler und ihre Familien zum Tag der offenen Tür eingeladen hat – und natürlich auch solche Offerten vorstellt.