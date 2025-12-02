Der Ascherslebener Schalke-Fanclub hatte zwei Gelsenkirchener Vereinsmitglieder zu Gast. In der Weißen Villa wurden sie voller Begeisterung begrüßt.

Zum Auftakt des Treffens in Aschersleben wurde gemeinsam die Schalker Vereinshymne „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“ gesungen.

Aschersleben/MZ - Schon um die Mittagszeit war geschäftiges Treiben in der Weißen Villa in Aschersleben zu erleben. Der Grund: Zwei Vertreter des Fußballvereins Schalke 04 wurden erwartet, darüber hinaus viele Gäste aus anderen Fanclubs. Bis zu deren Eintreffen sollte alles fix und fertig vorbereitet sein, denn um 14.04 Uhr sollte es starten – das gemeinsame Fantreffen. 14.04 Uhr? Ja, das betonten die Organisatoren ausdrücklich, sei dieses „04“ doch eine Parallele zu ihrem Fußballclub, den sie alle gemeinsam seit vielen Jahren verehren.