Vorbereitungsphase Ascherslebener Krokodile gewinnen Testspiel gegen Gommern
Die Handballer aus Aschersleben gehen im Testspiel gegen den Oberligisten Eintracht Gommern als Gewinner hervor. Wen der Trainer besonders lobte.
22.08.2025, 12:15
Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben haben am Dienstagabend in der Sporthalle Bestehornpark ihren ersten Sieg in der laufenden Vorbereitung eingefahren. Gegen den Oberligisten Eintracht Gommern setzten sich die Alligators am Ende mit 31:26 durch.