Die Handballer aus Aschersleben gehen im Testspiel gegen den Oberligisten Eintracht Gommern als Gewinner hervor. Wen der Trainer besonders lobte.

Der Handball-Regionalligist HC Aschersleben, hier mit Pit Seifert beim Wurf, gewann ein Testspiel in eigener Halle gegen Gommern.

Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben haben am Dienstagabend in der Sporthalle Bestehornpark ihren ersten Sieg in der laufenden Vorbereitung eingefahren. Gegen den Oberligisten Eintracht Gommern setzten sich die Alligators am Ende mit 31:26 durch.