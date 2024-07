Aschersleben/MZ - Das Elka-Kaufhaus am Markt in Aschersleben hat mit Cathleen Wolf seit 1. Juli eine neue Filialleiterin. Für die 36-Jährige ist es eine Rückkehr. Ihre überbetriebliche Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel hatte sie vor Jahren erstmals in die Ascherslebener Filiale des familiengeführten Unternehmens mit Geschäftsstellen in Peine, Wernigerode, Blankenburg, Aschersleben und Thale geführt.

