Handball Regionalliga Ascherslebener Handballer wollen nach Vorwochen-Niederlage anderes Gesicht zeigen
Am 2. Spieltag der Handball-Regionalliga reist der HC Aschersleben nach Thüringen. Gegen den ThSV Eisenach II fordert der Trainer von seinem Team mehr Leidenschaft.
12.09.2025, 14:15
Aschersleben/MZ - Nach der deutlichen Heimniederlage gegen den HC Glauchau/Meerane (24:34) in der letzten Woche stehen die Handballer des HC Aschersleben am Sonnabend, 13. September, erneut vor einer großen Herausforderung. Die Alligators müssen beim Aufsteiger ThSV Eisenach II bestehen – und hoffen auf eine Trendwende. Der Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle.