Am 2. Spieltag der Handball-Regionalliga reist der HC Aschersleben nach Thüringen. Gegen den ThSV Eisenach II fordert der Trainer von seinem Team mehr Leidenschaft.

Die Handballer vom HC Aschersleben, hier mit Paul Hoffmann am Ball, sind in der Regionalliga beim ThSV Eisenach II gefordert.

Aschersleben/MZ - Nach der deutlichen Heimniederlage gegen den HC Glauchau/Meerane (24:34) in der letzten Woche stehen die Handballer des HC Aschersleben am Sonnabend, 13. September, erneut vor einer großen Herausforderung. Die Alligators müssen beim Aufsteiger ThSV Eisenach II bestehen – und hoffen auf eine Trendwende. Der Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle.