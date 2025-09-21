Der Hallenser Martin Nolte baut die Löschfahrzeuge des Salzlandkreises im Maßstab 1:87 nach. Was den Kinderkrankenpfleger motiviert und was ihm aus Aschersleben noch fehlt.

Martin Nolte baut Feuerwehrmodelle aller Ortsfeuerwehren des Salzlandkreises im Maßstab 1:87 nach, hier die Ascherslebener Drehleiter.

Aschersleben/MZ - Die Regale im Arbeitszimmer von Martin Nolte sind mit kleinen, roten Autos gefüllt. In Reih und Glied stehen hier Modelle von Feuerwehrfahrzeugen. Alle im Maßstab 1:87, der den Modelleisenbahnern von der Größe H0 bekannt ist. Wer genau bei diesem Minifuhrpark hinsieht, der erkennt, dass es sich hier um Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aus dem Salzlandkreis handelt.