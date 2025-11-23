Fechtsport Ascherslebener Fechter suchen neue Mitstreiter ab sechs Jahre
Beim SV Einheit Aschersleben trainiert eine kleine Fechtgruppe regelmäßig in der Sporthalle am Stephaneum. Nachwuchs ist willkommen.
23.11.2025, 14:00
Aschersleben/MZ - Ein kurzer Schritt nach vorn, ein heller Klang, als zwei Klingen aufeinandertreffen. In weißen Anzügen und Masken stehen sich Schülerin Romina und Trainer Andy Flohr in der Sporthalle am Haus 1 des Stephaneums gegenüber. Sie tasten sich heran, prüfen Distanz und Tempo. Dann folgt eine Finte, ein Stoß – die mobile Trefferanlage piept. Ein Punkt für Romina. Obwohl es nur Training ist, wirkt jede Bewegung präzise überlegt.