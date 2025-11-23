Beim SV Einheit Aschersleben trainiert eine kleine Fechtgruppe regelmäßig in der Sporthalle am Stephaneum. Nachwuchs ist willkommen.

Auch eine mobile Trefferanlage kommt bei den Fechtern im Ascherslebener Stephaneum zum Einsatz.

Aschersleben/MZ - Ein kurzer Schritt nach vorn, ein heller Klang, als zwei Klingen aufeinandertreffen. In weißen Anzügen und Masken stehen sich Schülerin Romina und Trainer Andy Flohr in der Sporthalle am Haus 1 des Stephaneums gegenüber. Sie tasten sich heran, prüfen Distanz und Tempo. Dann folgt eine Finte, ein Stoß – die mobile Trefferanlage piept. Ein Punkt für Romina. Obwohl es nur Training ist, wirkt jede Bewegung präzise überlegt.