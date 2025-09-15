Der Ascherslebener Eisenbahnclub blickt auf ein erfolgreiches verkehrshistorisches Wochenende zurück. Was die Gäste am früheren Güterbahnhof besonders fasziniert hat.

Der achtjährige Leon durfte bei Ingo Sindermann, einem der Modelleisenbahner des Ascherslebener Vereins, eine kleine Bahn steuern.

Aschersleben/MZ - Alte Autos und Mopeds, historische Feuerwehrfahrzeuge der vergangenen 70 Jahre, alte Uniformen, eine Dampfwalze und vor allem historische Eisenbahntechnik. Manche Diesellok und mancher Waggon sehen aus wie nagelneu, genau wie einige Mopeds und Lkw. Anderen sieht man ihr Alter an. Einmal im Jahr präsentiert der Eisenbahnclub Aschersleben beim Eisenbahnhistorischen Wochenende an der Magdeburger Brücke auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs die Ergebnisse seiner Arbeit, ein Museum auf Rädern und Fahrzeuge von Gästen.