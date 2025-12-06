Die Ascherslebenerin Ulrike Saalfeld hat mehrere Erfolge im Bodybuilding erreicht, darunter einen zweiten Platz bei einem internationalen Wettbewerb in Mailand.

Ulrike Saalfeld aus Aschersleben hat das Bodybuilding für sich entdeckt und ist bei nationalen und internationalen Wettkämpfen sehr erfolgreich.

Aschersleben/MZ - Wenn Ulrike Saalfeld über ihre jüngste Wettkampfsaison spricht, wirkt sie konzentriert, ruhig und zugleich voller Energie. Die 36-Jährige aus Aschersleben sitzt entspannt da, doch schon auf den ersten Blick erkennt man, wie viel Kraft in ihr steckt. Sie ist definiert, muskulös, gut trainiert. Schnell wird deutlich: Bodybuilding ist für sie weit mehr als ein sportliches Hobby. Es ist zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden.