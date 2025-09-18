Auch in diesem Jahr gibt es wieder die große Müllsammelaktion in Aschersleben. Dabei steigen Sporttaucher in den Junkerssee. In Groß Schierstedt gibt es einen Herbstputz.

Ob auch in diesem Jahr so viel Müll wie im vergangenen zusammenkommt?

Aschersleben/Groß Schierstedt/MZ - Unter dem Motto „Die Welt räumt auf – und Aschersleben macht mit“ sind auch in diesem Jahr alle Ascherslebener und Gäste eingeladen, sich aktiv für eine saubere und lebenswerte Stadt einzusetzen.

Der Verschönerungsverein ruft gemeinsam mit der Aschersleber Kulturanstalt, weiteren Vereinen und engagierten Helfern zu einem großen Aktionstag auf. Anlass ist der alljährliche World Cleanup Day.

Taucher sammeln Müll

Treffpunkt ist am Samstag, 20. September, um 9 Uhr auf dem Holzmarkt. Von dort starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ausgestattet mit Müllsäcken, Greifern und Handschuhen, zu den Sammelrouten durch die Stadt.

Auch das Ufer der Eine wird in die Aktion einbezogen. Gegen 12 Uhr wird der gesammelte Müll wieder auf dem Holzmarkt zusammengetragen. Der dort entstehende Müllberg soll ein sichtbares Zeichen für den Umweltschutz setzen. Im Anschluss laden Verschönerungsverein und Kulturanstalt als Dankeschön zu einem gemeinsamen Mittagsessen ein.

Auch Groß Schierstedt macht sauber

Ebenfalls am Sonnabend findet in Groß Schierstedt ab 8.30 Uhr der traditionelle Herbsteinsatz rund um die Mehrzweckhalle statt. Dort kümmern sich die Helferinnen und Helfer um die Reinigung an der Kita und am Schützensaal, während andere Gruppen sich um Rasen- und Grünpflege oder um Ordnung und Sicherheit im Umfeld kümmern. Dazu gehören unter anderem Mäharbeiten, die Entfernung von Graffiti sowie Reparatur- und Reinigungsarbeiten an Sitzbänken. Zum Abschluss wartet vor der Mehrzweckhalle eine Stärkung auf alle Beteiligten.

Auch unter der Wasseroberfläche wird angepackt: Die Sporttaucher von Lok Aschersleben steigen ab 14 Uhr im Junkerssee ins kühle Nass, um dort Unrat und Müll zu bergen.