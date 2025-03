In der Alten Hobelei wird zum St. Patrick’s Day eingeladen. Anlässlich des irischen Nationalfeiertages werden die Bands The Drunkabillys und F.misd spielen.

Aschersleben feiert in Grün: St. Patrick's Day in der Alten Hobelei steht an

Aschersleben/MZ. - Ganz in Grün wird sich die Alte Hobelei am Sonnabend, 15. März, den Besuchern präsentieren. Wie in vielen Regionen der Welt wird seit einigen Jahren auch in Aschersleben jedes Jahr zum St. Patrick’s Day eingeladen. Anlässlich des irischen Nationalfeiertages wird ab 20 Uhr eine Irish Folk-Party stattfinden. Die Musik kommt von F.misd und The Drunkabillys. Außerdem warten natürlich Whiskey von der Grünen Insel und jede Menge Guinness.

Wie in den Vorjahren hoffen die Veranstalter wieder, dass hunderte Besucher kommen und sich auch nicht lange bitten lassen, um das Parkett in Beschlag zu nehmen. Pogo tanzen und lautstark mitsingen, eine Polonaise durch den Saal? Bis tief in die Nacht kann bei irischen Weisen der Heilige Patrick gefeiert werden.

Klampfe und Kontrabass

Mit Klampfe und Kontrabass spielt das Folk-Duo The Drunkabillys aus Brandenburg heitere, irisch-amerikanische Kneipen- und Pubmusik, die in die Füße geht, pure Lebenslust erzeugt und euch Tanz- und Feierwilligen kräftig einheizen wird, heißt es auf der Webseite der Stadt Aschersleben.

Die vier Musiker der Staßfurter Band F.misd sind in Aschersleben musikalischer Dauerbrenner. „Immer handgemacht und voller Leidenschaft nehmen sie euch mit raus auf das Meer, einmal um die halbe Welt und zurück zu den Klassikern der Irish Pubs“, verspricht der Veranstalter. Bei F.misd geht es in den Songs um die Liebe, alte Mythen und Legenden, den irischen Alltag und das Leben, aber auch um den Verlust der Heimat, das Leben in einer neuen Welt und die nie aufhörende Sehnsucht nach der Grünen Insel. Und das „mit einem fesselnden Beat, bei dem kein Fuß still stehen bleibt“, heißt es.

Bischof Patrick geehrt

Der St. Patrick’s Day ist der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, der wahrscheinlich im fünften Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Sein Geburts- und sein Sterbetag sind nicht bekannt; das Datum 17. März für den Sterbetag tauchte erstmals im siebten Jahrhundert auf. Patrick wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt.

Einlass zur Irish-Folk-Party in der Magdeburger Straße 22a ist ab 19 Uhr. Im Vorverkauf in der Touristinformation kosten die Karten 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter 03473/84 09 44 0 oder online unter www.tivents.de