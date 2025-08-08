Auf der Ascherslebener Herrenbreite gibt es wieder hochkarätigen Pferdesport. Zum 13. Mal lockt das Ascania Pferdefestival nicht nur Pferdefreunde aus nah und fern an.

Auch das 13. Ascania Pferdefestival verspricht wieder hochklassigen Pferdesport in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Nur noch wenige Tage bis zum Ascania Pferdefestival. Vom 21. bis 24. August wird das Ereignis unzählige Freunde des Reitsports wieder auf die Herrenbreite locken. Über den Stand der Vorbereitung und über all das, was die Besucher erwarten dürfen, hat Redakteurin Kerstin Beier mit Initiator und Organisator Harald Sporreiter gesprochen.