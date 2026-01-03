Ein Treffen der Schwimmer des SV Lok Aschersleben am Neujahrstag am Froser See wird von vielen Schaulustigen beobachtet. Was die Sportler zum Anbaden bei drei Grad sagen.

Anbaden bei drei Grad: Sportler des SV Lok Aschersleben stürzen sich in den Froser See

Mit Pudelmütze und viel Spaß waren diese Nachzügler am Neujahrstag beim traditionellen Anbaden des SV Lok Aschersleben im Froser See.

Frose/Aschersleben/MZ - Über dem Seeland weht am Nachmittag des Neujahrstages eine steife Brise, fast ist es ein kleiner Sturm. Das Thermometer zeigt drei Grad. In dicken Winterjacken und warmen Stiefeln sowie mit Pudelmützen auf dem Kopf haben sich zahlreiche Schaulustige am Froser See getroffen, um zuzusehen, wie sich einige Mutige trotz dieses Wetters ins Wasser stürzen.