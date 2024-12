Eine großangelegte Fahndungsmaßnahme der Polizei im Salzlandkreis konnte am Abend erfolgreich beendet werden. Was geschehen war.

Aschersleben/Bernburg/MZ/fge - Der Polizeihubschrauber, der am Montagabend über Aschersleben kreiste, stand im Zusammenhang mit einer Fahndung nach einer weiblichen Person.

In einer, in der Nacht zum Dienstag, veröffentlichten Mitteilung des Polizeireviers Salzlandkreis heißt es dazu, dass am Montag, gegen 11.45 Uhr, der Polizei mitgeteilt wurde, dass eine weibliche Person im Bereich des Ascherslebener Bahnhofs augenscheinlich gegen ihren Willen in einen Pkw gezogen wurde. Der Fahrer gab daraufhin Gas und das Fahrzeug entfernte sich in unbekannte Richtung.

Geschädigte im Nachbarlandkreis gefunden

Nach dem gemeldeten Vorfall wurde seitens der Polizei eine großangelegte Fahndungsmaßnahme eingeleitet. Neben etlichen Einsatzfahrzeugen kam dabei auch der Hubschrauber zum Einsatz. Nach intensiver Suche konnte die Geschädigte in den Abendstunden in einem benachbarten Landkreis gefunden werden.

Alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden von den eingesetzten Kräften durchgeführt. Nach jetzigem Kenntnisstand handelte es sich um Streitigkeiten im privaten Umfeld.