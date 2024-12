Aufgrund eines Einsatzes der Polizei kreist am Montagabend ein Polizeihubschrauber über Aschersleben. Dies bestätigte die Polizeiinspektion Magdeburg.

Aschersleben/MZ - Ein Polizeieinsatz unter Hinzuziehung eines Hubschraubers läuft am Montagabend in Aschersleben. Dies wurde offiziell von der Pressestelle der Polizeiinspektion in Magdeburg bestätigt. Der Helikopter kreiste seit circa 17.30 Uhr etwa eine Stunde über der Stadt.

Aufgrund des laufenden Einsatzes können derzeit keine weiteren Details an die Öffentlichkeit gegeben werden, hieß es seitens der Polizei.