Altkleiderentsorgung Einfach abgestellt: Nach Containerabbau hat Aschersleben ein Problem mit Altkleidersäcken
Die Container für die Altkleidersammlung wurden Anfang des Jahres in Aschersleben abgebaut Welches Problem es nun gibt und was die Stadt dazu sagt.
05.02.2026, 08:00
Aschersleben/MZ - Die seit einigen Wochen fehlenden Altkleidercontainer in Aschersleben und den Ortsteilen sorgen immer wieder für Probleme. An manchen der alten Stellplätze werden Beutel und Säcke mit Altkleidern nun einfach abgelegt.