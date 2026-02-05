Die Container für die Altkleidersammlung wurden Anfang des Jahres in Aschersleben abgebaut Welches Problem es nun gibt und was die Stadt dazu sagt.

Einfach abgestellt: Nach Containerabbau hat Aschersleben ein Problem mit Altkleidersäcken

In der Ascherslebener Wilhelm-Bestel-Straße wurden Beutel mit Altkleidern am alten Container-Standort abgelegt und später aufgerissen.

Aschersleben/MZ - Die seit einigen Wochen fehlenden Altkleidercontainer in Aschersleben und den Ortsteilen sorgen immer wieder für Probleme. An manchen der alten Stellplätze werden Beutel und Säcke mit Altkleidern nun einfach abgelegt.