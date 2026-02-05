weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Altkleiderentsorgung: Einfach abgestellt: Nach Containerabbau hat Aschersleben ein Problem mit Altkleidersäcken

Altkleiderentsorgung Einfach abgestellt: Nach Containerabbau hat Aschersleben ein Problem mit Altkleidersäcken

Die Container für die Altkleidersammlung wurden Anfang des Jahres in Aschersleben abgebaut Welches Problem es nun gibt und was die Stadt dazu sagt.

Von Detlef Anders 05.02.2026, 08:00
In der Ascherslebener Wilhelm-Bestel-Straße wurden Beutel mit Altkleidern am alten Container-Standort abgelegt und später aufgerissen.
In der Ascherslebener Wilhelm-Bestel-Straße wurden Beutel mit Altkleidern am alten Container-Standort abgelegt und später aufgerissen. (Foto: Isolde Amft)

Aschersleben/MZ - Die seit einigen Wochen fehlenden Altkleidercontainer in Aschersleben und den Ortsteilen sorgen immer wieder für Probleme. An manchen der alten Stellplätze werden Beutel und Säcke mit Altkleidern nun einfach abgelegt.