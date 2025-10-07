Ein Antrag der CDU/FDP-Fraktion hat im Ascherslebener Stadtrat für einige Diskussionen gesorgt: Wie könnte der Zustand der unbefestigten Straßen möglichst einfach und effizient verbessert werden?

Unbefestigte Straßen sind auch in Aschersleben eine Herausforderung für diejenigen, die auf ihnen unterwegs sind.

Aschersleben/MZ - Sie sind ein Ärgernis für all jene, die auf ihnen unterwegs sind, und sie verlangen einiges an Instandhaltung: unbefestigte Straßen. 50.000 bis 100.000 Euro kosten sie den Ascherslebener Bauwirtschaftshof jedes Jahr. Die Alternative wäre ein Ausbau, doch auch der geht ordentlich ins Geld. Aber gibt es da nicht auch einen Zwischenweg, der weniger Aufwand für den Unterhalt mit vergleichsweise geringen Kosten vereint? Wenn es nach der CDU/FDP-Fraktion im Stadtrat geht, lautet die Antwort darauf: Ja, den sollte es geben. Ein entsprechender Antrag, der im März formuliert worden war, war nun – gemeinsam mit einem Änderungsantrag der Verwaltung – erneut Thema in der Ratssitzung und bot reichlich Diskussionsstoff.