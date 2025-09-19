Aschersleben hat zum ersten Mal am Stadtradeln teilgenommen und landet mit über 46.000 Kilometern im soliden Mittelfeld. Was die Aktion so besonders macht und ob es weitergehen soll.

Aschersleben/MZ - Einmal rund um den Äquator, dazu dreimal durch ganz Deutschland, vom nördlichen Sylt bis ins südliche Allgäu, und jeweils zurück – so viele Kilometer haben Ascherslebens Radfahrer beim diesjährigen Stadtradeln in den Beinen. Stadtmitarbeiter Frank Fischer spricht von insgesamt 46.071 Kilometern, die die 208 Akteure vom 3. bis zum 23. Juni zurückgelegt haben. Und meint: „Das ist ein ziemlich guter Auftakt, dafür, dass wir zum ersten Mal mitgemacht haben.“