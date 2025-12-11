Vorweihnachtszeit Adventskonzert in Ascherslebener Heilig-Kreuz-Kirche begeistert Publikum
Ein anspruchsvolles Klangerlebnis mit selten gehörten Werken begeistert das Publikum beim Weihnachtskonzert der Kantorei in der Ascherslebener Heilig-Kreuz-Kirche.
11.12.2025, 14:15
Aschersleben/MZ - Auch am Wochenende haben auf dem Weihnachtsmarkt wieder Glühwein, Bratwurst und viele andere Köstlichkeiten Hochsaison, gleichzeitig füllt sich aber nebenan die Heilig-Kreuz-Kirche mit Menschen, die sich auf ein vorweihnachtliches Konzert mit der Kantorei Aschersleben freuen.