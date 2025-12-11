Ein anspruchsvolles Klangerlebnis mit selten gehörten Werken begeistert das Publikum beim Weihnachtskonzert der Kantorei in der Ascherslebener Heilig-Kreuz-Kirche.

Beim traditionellen Weihnachtskonzert der Kantorei wurden diesmal Werke von Bach und Schumann präsentiert, die eher selten erklingen.

Aschersleben/MZ - Auch am Wochenende haben auf dem Weihnachtsmarkt wieder Glühwein, Bratwurst und viele andere Köstlichkeiten Hochsaison, gleichzeitig füllt sich aber nebenan die Heilig-Kreuz-Kirche mit Menschen, die sich auf ein vorweihnachtliches Konzert mit der Kantorei Aschersleben freuen.