weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Vorweihnachtszeit: Adventskonzert in Ascherslebener Heilig-Kreuz-Kirche begeistert Publikum

Vorweihnachtszeit Adventskonzert in Ascherslebener Heilig-Kreuz-Kirche begeistert Publikum

Ein anspruchsvolles Klangerlebnis mit selten gehörten Werken begeistert das Publikum beim Weihnachtskonzert der Kantorei in der Ascherslebener Heilig-Kreuz-Kirche.

Von Ingeburg Pocklitz 11.12.2025, 14:15
Beim traditionellen Weihnachtskonzert der Kantorei wurden diesmal Werke von Bach und Schumann präsentiert, die eher selten erklingen.
Beim traditionellen Weihnachtskonzert der Kantorei wurden diesmal Werke von Bach und Schumann präsentiert, die eher selten erklingen. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Auch am Wochenende haben auf dem Weihnachtsmarkt wieder Glühwein, Bratwurst und viele andere Köstlichkeiten Hochsaison, gleichzeitig füllt sich aber nebenan die Heilig-Kreuz-Kirche mit Menschen, die sich auf ein vorweihnachtliches Konzert mit der Kantorei Aschersleben freuen.