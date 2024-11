Auch im vergangenen Jahr kam der Adventskalender des Ascherslebener Tierheims gut an.

Aschersleben/MZ - Auch in diesem Jahr wird das Ascherslebener Tierheim die Tierfreunde wieder mit einem Online-Adventskalender überraschen. „Die Fotos dafür sind schon fertig“, sagt Veronika Brückner, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, der das Tierheim betreibt. Brückner findet diese Idee von Gina Pech toll. Auf diese Weise erfahren die Leute, was sich einige der Tierheimbewohner wünschen. „Aber natürlich stehen die auch stellvertretend für alle anderen.“

Mitarbeiter wollen Danke sagen

Unterstützung erhält die Einrichtung ebenso von den beiden Fressnapf-Filialen in Güsten und Aschersleben, die einen Wünschebaum fürs Tierheim aufgestellt haben. „Und von den Wünschen wurden schon viele, viele erfüllt“, freut sich Veronika Brückner. „Sie haben deshalb noch einmal nachgeordert.“

Natürlich möchten Verein und Tierheim-Mitarbeiter da auch Danke sagen. Dafür laden sie am Sonntag, 15. Dezember, von 13 bis 16 Uhr zur Tierheimweihnacht ein. „Wir geben uns da wie in jedem Jahr große Mühe, um unseren Unterstützern und Tierfreunden ein paar gemütliche Stunden zu bereiten“, meint die Vereinschefin.

So gibt es ein reichhaltiges Kuchenbuffet, Leckeres vom Grill und Glühwein. „Wir machen einen Flohmarkt mit Sachen, die wir gesponsert bekommen haben, und auch die Führungen durch die Einrichtung sind immer sehr gefragt“, erzählt Brückner. „Die Frauen“, spricht sie von den Tierheim-Mitarbeiterinnen, „kennen schließlich das Schicksal der Tiere und versuchen, das auch rüberzubringen.“

Suche nach neuer Tierheimleiterin

Beschäftigt sind im Ascherslebener Tierheim vier feste Mitarbeiter und die Leiterin, wobei für sie gerade nach Ersatz gesucht wird. „Silvia Rupkalwies geht im nächsten August nämlich in den Ruhestand“, kündigt Brückner an. „Interessenten können sich gern bei uns bewerben.“

Unterstützung bekommt das Team aber auch von Ehrenamtlichen und Ein-Euro-Jobbern. „Momentan haben wir drei beschäftigt, das läuft aber bald aus und wir wissen nicht, was dann kommt“, sagt die Vereinschefin.

Die Mitarbeiterinnen kümmern sich derzeit um 30 Katzen draußen und um 20 drinnen. „Wobei wir gerade viele kleine Kitten haben, die noch zu jung zum Weggeben sind und die deshalb die Plätze belegen.“ Aufgenommen würden aus diesem Grund nur noch Katzen in Not. „Wir sind nämlich vollgestapelt.“

Zu den Bewohnern kommen auch noch 25 bis 30 Hunde. „In letzter Zeit oft Fundtiere, die aber nach ein bis zwei Tagen wieder nach Hause kommen.“ Falls mal ein Hund entwischt, würden sie den aufgeregten Besitzern auch Tipps geben können, was in die Wege zu leiten sei. Überhaupt seien Tierheim, Ordnungsamt oder Polizei in solch einem Fall immer die ersten Ansprechpartner.