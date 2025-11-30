Nach 43 Dienstjahren geht Andrea Schwigon in den Ruhestand. Was die Ascherslebenerin an ihrer Arbeit in der Kinderbibliothek liebt und wann sie noch mal in der Kultrolle der Renate Bergmann zu erleben ist.

In der Kult-Rolle der Renate Bergmann hat Andrea Schwigon auch das erwachsene Publikum in der Kreisbibliothek in Aschersleben begeistert.

Aschersleben/MZ - Das eigene Hobby zum Beruf zu machen wünschen sich wahrscheinlich viele Menschen. Andrea Schwigon hat es geschafft: Seit dem 1. September 1982 – also seit gut 43 Jahren – arbeitet sie in der Ascherslebener Bibliothek, einen Großteil dieser Zeit in der Kinderbibliothek. Nun stehen die letzten Wochen ihres Berufslebens bevor: Ende des Jahres verabschiedet sie sich in den Ruhestand.