Seit vier Jahrzehnten prägt Christine Gürth als Kostümchefin des ACC Union das karnevalistische Vereinsleben in Aschersleben. Bei der Karnevalssitzung im Bestehornhaus wurde sie dafür geehrt.

Von Pharao bis Clown: Die Kostüme von Christine Gürth haben den Karneval in Aschersleben geprägt

Bei der Sitzung am Sonnabend wurde Christine Gürth (Bildmitte) geehrt – inmitten vieler Kostüme, die sie geschneidert hat.

Aschersleben/MZ - Als am Sonnabend im Bestehornhaus die ersten Takte der Karnevalssitzung des ACC Union erklangen, ahnte Christine Gürth noch nicht, dass dieser Abend ihr ganz persönlicher werden würde. Die 62-Jährige wurde für 40 Jahre Engagement im Ascherslebener Carneval Club (ACC) geehrt – und erlebte einen Moment, der sie tief bewegte. „Ich war sprachlos“, sagt sie rückblickend.