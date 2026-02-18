40 Jahre im Verein Von Pharao bis Clown: Die Kostüme von Christine Gürth haben den Karneval in Aschersleben geprägt
Seit vier Jahrzehnten prägt Christine Gürth als Kostümchefin des ACC Union das karnevalistische Vereinsleben in Aschersleben. Bei der Karnevalssitzung im Bestehornhaus wurde sie dafür geehrt.
Aschersleben/MZ - Als am Sonnabend im Bestehornhaus die ersten Takte der Karnevalssitzung des ACC Union erklangen, ahnte Christine Gürth noch nicht, dass dieser Abend ihr ganz persönlicher werden würde. Die 62-Jährige wurde für 40 Jahre Engagement im Ascherslebener Carneval Club (ACC) geehrt – und erlebte einen Moment, der sie tief bewegte. „Ich war sprachlos“, sagt sie rückblickend.