Bilanz zum Abschluss Abschiedsrausch im Bergzoo: Lichterwelten enden in Halle mit Rekordbesuch
Als die Lichterwelten am Wochenende zu Ende gingen, wurden sie dann doch noch mal zum Publikumsmagneten. Allein am vorletzten Tag strömten 3.700 Besucher in den Bergzoo Halle. Doch die Zukunft der „Magischen Lichterwelten“ bleibt ungewiss.
03.03.2026, 09:48
Halle (Saale)/MZ. - Der künstliche Nebel liegt schwer über dem Wasserbecken, als ob die Natur selbst Teil der Inszenierung wäre. In seiner Mitte erhebt sich Poseidon, der Gott des Meeres - 15 Meter groß, aus Metall und Seide, von innen in sanftes Blau getaucht.