Der neue Slow Trail in Kärnten führt auf 6,5 Kilometern auch rund um den Maltschacher See - mit Aussicht auf die Nockberge.

Klagenfurt (dpa/tmn) – - Übersichtliche Länge, keine großen Steigungen: Entspanntes Wandern steht im Fokus der Slow Trails in Kärnten.

Der Neueste dieser Wege liegt am Maltschacher See unweit von Klagenfurt. Auf 6,5 Kilometern geht es nach Angaben des regionalen Tourismusmanagements am Wasser entlang, durch Wälder, Wiesen und auch zu einem Weingarten. Eine Aussichtsplattform wartet ebenfalls. Zudem gibt es eine mit drei Kilometern noch kürzere Familienvariante. Der neue Weg soll am 24. September offiziell eröffnet werden.

Am ebenfalls in der Region gelegenen Millstätter See gibt es demnach schon drei Slow Trails. Bis zum Ende des Jahres soll es in Kärnten 20 solche Wanderwege geben, die nicht länger als zehn Kilometer sind und nicht mehr als 300 Höhenmeter an maximaler Steigung aufweisen.