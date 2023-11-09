Die nächste Frist für den gestaffelten Umtausch von Führerscheinen ist erreicht. Diese Auto- oder Motorradfahrer müssen bis Mitte Januar 2026 ihren Führerschein umgetauscht haben.

Nächste Frist läuft ab: Wer jetzt den Führerschein umtauschen muss

Große Umtauschaktion – auch bei Ihnen? Millionen von Führerscheindokumenten sind von einem Zwangsaustausch betroffen, der schon angelaufen ist und in verschiedenen Zeitabschnitten erfolgt. Welche Fristen eingehalten werden sollten.

Magdeburg/Halle (Saale) – Der Umtausch der Führerscheine ist in vollem Gange. Die Fristen für die Geburtsjahre von 1953 bis 1971 oder später sind bereits abgelaufen. Nun beginnen die Fristen, die nach Ausstellungsdatum gestaffelt sind.

Auto- und Motorradfahrer, deren Führerschein zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurde, müssen ihre Fahrerlaubnis bis 19. Januar 2026 umgetauscht haben.

Das sorgt in manchen Ämtern, wie etwa in Naumburg und Zeitz, für einen Bearbeitungsstau, denn es seien deutlich mehr Führerscheininhaber betroffen, als zuvor.

Umtausch des Führerscheins: Geburtsjahr und Ausstellungsdatum entscheiden

Damit der Umtausch nicht chaotisch verläuft, passiert er staffelweise über Jahre zu bestimmten Fristen. Zwei Punkte sind für den Stichtag wichtig: Das Geburtsjahr der Inhaberinnen und Inhaber und das Ausstellungsdatum des Scheins. Ein freiwilliger Umtausch vor Ablauf der Frist ist aber jederzeit möglich.

Wichtigste Unterscheidungspunkte: Format des Dokuments und Alter

Papierdokumente: Für bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellte Scheine (Papier) ist das Geburtsjahr relevant. Hier war der erste Stichtag bereits der 19. Juli 2022 für die Jahrgänge 1953 bis 1958. 1959 bis 1964 waren bis 24. Januar 2023 dran. Die Jahrgänge 1965 bis 1970 mussten bis zum 19. Januar 2024 ihren Führerschein umtauschen.

Bis zum 19. Januar 2025 mussten Betroffene aller Jahrgänge ab 1971 den Umtausch erledigt haben.

Scheckkartenformat: Wer ein zwischen dem 1. Januar 1999 bis einschließlich 18. Januar 2013 ausgestelltes Dokument im Scheckkartenformat hat, kann sich allein nach dem Ausstellungsdatum richten.

Hier läuft die Frist für die ersten Ausstellungsjahre (1999 bis 2001) erst am 19. Januar 2026 ab, so der ADAC, der auf seiner Webseite dazu umfangreiche Informationen und Fristenrechner bereithält.

Führerschein-Umtausch: Ältere Inhaber haben Zeit bis 2033

Eine allgemeine Ausnahme: Wer vor 1953 geboren wurde, kann sich bis zum 19. Januar 2033 Zeit mit dem Umtausch lassen – unabhängig vom Ausstellungsdatum oder dem Format des Führerscheins.

Hier ist eine Übersicht der Daten:

Fristen für Führerscheine mit Ausstellungsdatum bis einschließlich 31. Dezember 1998 (grau, rosa, DDR):

Geburtsjahr Frist vor 1953 19. Januar 2033 1953 bis 1958 Frist lief ab am 19. Juli 2022 1959 bis 1964 Frist lief ab am 19. Januar 2023 1965 bis 1970 Frist lief ab am 19. Januar 2024 1971 oder später Frist lief ab am 19. Januar 2025

Fristen für Führerscheine mit Ausstellungsdatum vom 1. Januar 1999 bis einschließlich 18. Januar 2013 (Scheckkartenformat):

Ausstellungsdatum Frist 1999 bis 2001 19. Januar 2026 2002 bis 2004 19. Januar 2027 2005 bis 2007 19. Januar 2028 2008 19. Januar 2029 2009 19. Januar 2030 2010 19. Januar 2031 2011 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033

Führerschein: Was ist für den Umtausch nötig?

Ein Termin in der zuständigen Führerscheinstelle. In manchen Städten und Gemeinden ist der Antrag oder die Vergabe des Termins auch online machbar. Auch ein Direktversand des neuen Dokuments aus der Bundesdruckerei ist oft möglich. Dazu die Führerscheinstelle fragen.

Ein gültiger Personalausweis oder Reisepass. Das bisherige Führerscheindokument.

Ein digitales biometrisches Passfoto für das neue Dokument.

Rund 25 Euro für die Gebühr (Kosten für Direktversand aus der Bundesdruckerei und Expressherstellung können dazu kommen).

Im Einzelfall: Eine sogenannte Karteikartenabschrift. Die ist nötig bei allen, deren alter Führerschein nicht am jetzigen Wohnort ausgestellt wurde. Die ist bei der ursprünglich ausstellenden Behörde zu bekommen. Sie lässt sich meist postalisch, telefonisch oder online anfordern. Mit der aktuell zuständigen Stelle aber besser zuvor abklären, wer die Karteikartenabschrift beantragt.

Fahrerlaubnisklassen bleiben beim neuen Führerschein erhalten

Und wie bisher auch bei einem normalen Umtausch oder einer Neubeantragung des Dokuments etwa nach einem Verlust: Es gilt ein Bestandsschutz.

Die bisherigen Fahrerlaubnisklassen bleiben voll erhalten. Sogar etwaige Erweiterungen für die entsprechende Klasse bei Änderungen werden zusätzlich neu eingetragen.

Wer noch einen alten Schein mit Fahrerlaubnisklassen nach Zahlen etwa Klasse 3 oder 1 hat, bekommt die diesen entsprechenden neuen Klassen und Schlüsselzahlen umgeschrieben. Automobilclubs wie etwa der ADAC halten dazu umfangreiche Tabellen parat.

Führerschein-Umtausch: Lange Wartezeiten sind möglich

Der gestaffelte Umtausch soll Fahrerlaubnisbehörden und Bundesdruckerei entlasten. Man kann den Austausch dennoch weit vor dem für einen selbst verbindlichen Termin angehen.

„Den Umtausch aber nicht auf den letzten Drücker angehen“, sagt Herbert Engelmohr vom AvD und rät zu einem rechtzeitig vereinbarten Termin mit der zuständigen Führerscheinbehörde. Denn die Wartezeiten dafür könnten an den verschiedenen Standorten durchaus unterschiedlich ausfallen.

Für die Produktion allein nennt die Bundesdruckerei in der Regel eine Dauer von zwei Wochen – auch eine Expressherstellung binnen 48 Stunden ist möglich (Aufpreis rund 8 Euro). Die Bearbeitungszeit der Behörde kommt noch obendrauf – vorher dort nachfragen.

Dort sollte man klären, ob und wie genau diese auch einen Direktversand des fertigen Dokuments ermöglicht. So kann man sich das Abholen sparen.

Aktuell verschickt die Bundesdruckerei nach Eigenauskunft rund 38 Prozent der Führerscheine direkt an die Bürgerinnen und Bürger.

Man gewinnt schließlich auch nichts, wenn man das bisherige Dokument bis zum Äußersten „halten“ will – denn die bisherigen Klassen bleiben ja erhalten. Wer will, kann das alte Dokument auch aus nostalgischen Gründen weiter behalten – nachdem es die Behörde entwertet hat.

Bußgeld droht: Was passiert ohne Führerschein-Umtausch nach der Frist?

Die Fahrerlaubnis bleibt erhalten, auch wenn das Führerscheindokument nicht mehr gültig ist. Ein abgelaufener Schein ist im Gegensatz zum Fahren ohne Fahrerlaubnis laut ADAC keine Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit: In der Regel führt das zu 10 Euro Verwarngeld.

Warum ist der Umtausch von Führerscheinen notwenig?

Der Führerschein soll bis 2033 in der EU ein einheitliches fälschungssicheres Format bekommen. Die neuen Führerscheine werden EU-weit in einer Datenbank erfasst, um Missbrauch zu vermeiden.

Um alle auf das dann nur noch gültige Scheckkartenformat zu bringen, müssen rund 43 Millionen Dokumente (davon etwa 15 Millionen Papierführerscheine und 28 Millionen Scheckkartenführerscheine) umgetauscht werden.

Das betrifft generell alle Führerscheine für Pkw und Motorrad, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Vom Stufenplan ausgenommen sind Lkw- und Busführerscheine. Für diese gelten inhaltliche Befristungen und andere juristische Konsequenzen.

Das neue Dokument ist nur noch für 15 Jahre gültig. Danach wird wieder – wie vergleichbar bei Personalausweisen oder Pässen – ein neues fällig. Diese Beschränkung gilt bereits für alle ab dem 19. Januar 2013 ausgestellten Scheine. Daher werden auch ab 2028 die ersten EU-Führerscheine bereits wieder ungültig.

Führerschein-Umtausch: Keine Prüfung oder Gesundheitschecks

Wichtig: Der Umtausch betrifft stets nicht die Fahrerlaubnis an sich, sondern einzig das Führerscheindokument, das diese Erlaubnis dokumentiert – ohne Prüfung oder Gesundheitsuntersuchungen.

Allerdings: Die Behörde kann zum Beispiel bei ersichtlichen körperlichen Einschränkungen wie Rollator oder Krücken im Einzelfall Bedenken in Bezug auf die Fahreignung haben.

Dann muss man die Tauglichkeit nachweisen, so der ADAC. Bei bedingter Fahreignung können Auflagen oder Beschränkungen auferlegt werden. Das sei aber unabhängig vom Umtausch. Grundsätzlich bleibt die Fahrerlaubnis im bisherigen Umfang erhalten. Nur für Berufskraftfahrer gelten Sonderregeln.