Der Fotograf Günter Rössler wäre im Januar 100 Jahre alt geworden. Mit seinen Mode- und Aktbildern wurde er zur DDR-Legende. Das Kunsthaus Apolda zeigt seine Werke.

Apolda/MZ - Vermutlich kannte jede und jeder Günter Rössler zu DDR-Zeiten. Oder doch zumindest seine Fotografien: Rössler war der Modefotograf schlechthin, in den Zeitschriften „Sybille“, „NBI“ oder „Modische Maschen“ waren seine Bilder zuhauf zu sehen. Und im „Magazin“ – dort sorgten seine Bilder von nackten Frauen für Aufmerksamkeit. Rössler galt als Pionier der DDR-Aktfotografie. Im Januar wäre er 100 Jahre alt geworden. Im Kunsthaus Apolda Avantgarde ist ihm die große Jubiläums-Werkschau „Günter Rössler. Mode- und Aktfotografie“ mit rund 130 Fotografien aus 60 Jahren gewidmet, die noch bis zum 3. Mai zu sehen ist.