Bei der Inklusion geht es zu viel um das, was nicht geht. Dabei müssen die möglichen Optionen im Fokus stehen - für die Kinder und Eltern.

Der Trend geht in Sachsen-Anhalt zur Förderschule. Immer mehr Kinder haben einen Förderbedarf, der große Teil von ihnen besucht eine Förderschule. Dabei könnten viele Kinder vom gemeinsamen Unterricht an einer Regelschule profitieren. Doch ihnen bleiben der Weg dorthin meist versperrt – und damit auch mehr Perspektiven für ihr Leben.