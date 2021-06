Highfield sagt auch Festival 2021 ab – Neue Headliner für 2022

Leipzig - Das Musikfestival Highfield am Störmthaler See bei Leipzig kann auch 2021 nicht stattfinden. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, ist die Corona-Lage noch immer zu unsicher. „Wie zuvor haben wir in Absprache mit Experten alles dafür getan, dass das Highfield stattfinden kann“, sagte FKP Scorpio-Geschäftsführer Stephan Thanscheidt. „Trotz sinkender Inzidenzen waren wir letztlich erneut zu einer Verschiebung gezwungen, da die Situation unter anderem wegen der Delta-Variante nach wie vor unvorhersehbar ist. Aus diesem Grund müssen wir uns zum Schutz der Gesundheit unserer Gäste und der Teams ein weiteres Jahr gedulden.“

Das Festival wird damit offiziell auf 2022 verschoben, wo vom 19. Bis 21. August gefeiert werden soll. Alle bisher verkauften Karten sind für 2022 gültig, können aber auch zurückgegeben werden. Zudem verkündeten die Veranstalter zwei weitere Konzerthighlights: Wenn dann 2022 gefeiert werden kann, stehen Casper und Kraftklub mit auf der Bühne. Beide bilden neben Deichkind und Limp Bizkit die Headliner des Highfield-Festivals 2022. (mz)