In Wittenberg glücklich geworden: Die Jazz-Band „Whreeds“ mit dem aus Nordrhein-Westfalen übersiedelten ehemaligen Anwalt Wilhelm Rettler bietet Musik für geschulte Ohren.

Von Mathias Schulze Aktualisiert: 11.12.2025, 08:02
Wittenberger Jazz-Musiker Wilhelm Rettler: Vergnügen am freien Spiel
Wittenberger Jazz-Musiker Wilhelm Rettler: Vergnügen am freien Spiel (Foto: Sielaff)

WITTENBERG/MZ. - Beruhigend, fließend, entspannt die tieferen Schichten in Bewegung bringend – ohne Hektik, ohne Druck, ohne Emotionen künstlich in die Höhe peitschend. So wirkt die Musik, die die Wittenberger Jazz-Band „Whreeds“ spielt. Seit 2007 bündelt die Gruppe traditionelle und moderne Einflüsse zu gefälligem Jazz. Mit dabei sind Eigenkompositionen und Standards von beispielsweise Miles Davis, Kenny Dorham oder Charles Mingus.