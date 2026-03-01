Musik Ein stiller Star, ein guter Zweck und die Live-Premiere einer Ikone
Von sanftem Folk-Rock über geballte Live-Power bis hin zum großen Engagement: Iron & Wine und Anastacia melden sich mit neuen musikalischen Glanzpunkten zurück. Zudem vereint „Help 2“ die Indie-Elite für den guten Zweck – ein Projekt mit Tradition. Wir blicken aus diesem Anlass auf Benefiz-Alben, die Musikgeschichte geschrieben haben.
Aktualisiert: 01.03.2026, 10:47
Halle/MZ. - Der Amerikaner Sam Beam ist berühmt, aber zu bescheiden, um unter seinem eigenen Namen aufzutreten. Alle seine sieben Alben hat 51-Jährige unter dem Namen Iron&Wine veröffentlicht − und Nummer acht mit dem Titel „Hen’s Teeth“ nutzt dieses bei Freunden von sanften Folkrock gut eingeführte Label.