Als einziges Lied aus Mitteldeutschland hat es „Komm mit nach Bethlehem“ von Andreas Mücksch in die Neuausgabe des evangelischen Gesangbuches geschafft.

Halle/MZ - Die ältesten Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch, gedacht zur Nutzung vorwiegend in Gottesdiensten durch Chöre und Gemeinden sowie begleitende Orchester, stammen aus Luthers Zeiten oder ihre Texte sogar aus der Feder des Kirchenmannes. Die seien halbwegs sakrosankt, sie würden weitestgehend drinbleiben, sagt Beate Besser. Die Landeskirchenmusikdirektorin aus Oldenburg, geboren in Merseburg und ausgebildet in Halle, gehört zur mehr als 80-köpfigen Kommission, die sich um die Auswahl des Liedgutes für das Evangelische Gesangbuch kümmert. Dessen Neuauflage wird gerade erprobt, 1993 ist die letzte Ausgabe erschienen.