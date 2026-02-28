Die vier alten weißen Männer aus Irland sind zurück: Nach Jahrzehnten der gepflegten Langeweile legt die einst so bedeutsame Band U2 die ebenso kraftvolle wie zärtliche EP „Days Of Ash“ vor.

Halle/MZ. - Wo kommt das denn auf einmal her? Mittwoch, Schlag 18 Uhr, die Rechner der meisten Menschen fahren vermutlich gerade schon runter, da ploppt plötzlich diese Mail auf: „U2 kündigen neue EP an!“ Wer klickt, stellt fest: Sie ist sogar schon da, die EP. Jetzt und hier. Sofort. Noch vor dem Hören geht der erste Punkt also an die Iren: Sie wissen nach all den Jahren noch immer ihr Publikum zu überraschen.